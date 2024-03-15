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ЄС виділив сотні мільйонів на виробництво снарядів — скільки будуть випускати

15 березня 2024 16:04
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Єврокомісія виділила 500 млн євро компаніям у ЄС на виробництво 155-мм снарядів
Снаряди калібру 155 міліметрів. Фото: AFP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Європейська комісія виділила компаніям ЄС 500 мільйонів євро на виробництво 155-міліметрових снарядів. До кінця 2025 року Євросоюз планує досягти виробництва двох мільйонів снарядів цього типу на рік.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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Фінансування у формі грантів буде направлено європейським оборонно-промисловим компаніям. Очікується, що 500 млн євро підуть на збільшення потужностей із виробництва снарядів.

Гроші будуть виділені в рамках мети зі збільшення випуску 155 мм снарядів до 2 мільйонів штук до кінця 2025 року. Гранти буде розподілено між 31 проєктом, які відбиратимуться ЄК. Ці проєкти охоплюють п'ять областей: вибухові речовини, порох, снаряди, ракети, а також сертифікацію випробувань та відновлення.

На виробництво 10 тисяч тонн пороху буде спрямовано 248 мільйонів євро. На виробництво 4800 тонн вибухових речовин — 124 мільйони євро. Очікується, що угоди про гранти з відібраними заявниками будуть підписані у травні 2024 року.

У Єврокомісії розраховують, що вкладення 500 мільйонів євро дозволить залучити додаткові інвестиції на суму 1,4 мільярда євро. До січня 2024 року країни Євросоюзу досягли обсягу виробництва 155 мм снарядів в 1 мільйон штук на рік.

Нагадаємо, ми писали, що деякі країни Європейського Союзу висловили свою незгоду з планом голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використати прибуток, отриманий від заморожених російських активів, для закупівлі зброї для України. Зазначено, що Мальта, Люксембург та Угорщина висловили сумніви стосовно цього плану.

Також ми розповідали, що посли ЄС схвалили виділення 5 мільярдів євро на закупівлю зброї для України. На цю подію вже відреагували верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Європейський союз
війна
зброя
Єврокомісія
боєприпаси
виробництво

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