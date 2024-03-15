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ЕС выделил сотни миллионов на производство снарядов — сколько будут выпускать

15 марта 2024 16:04
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Еврокомиссия выделила 500 млн евро компаниям в ЕС на производство 155-мм снарядов
Снаряды калибра 155 миллиметров. Фото: AFP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Европейская комиссия выделила компаниям ЕС 500 миллионов евро на производство 155-миллиметровых снарядов. До конца 2025 года Евросоюз планирует добиться производства двух миллионов снарядов этого типа в год.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Финансирование в форме грантов будет направлено европейским оборонно-промышленным компаниям. Ожидается, что 500 млн евро пойдут на увеличение мощностей по производству снарядов.

Деньги будут выделены в рамках цели по увеличению выпуска 155 мм снарядов до 2 миллионов штук до конца 2025 года. Гранты будут распределены между 31 проектом, отбираемым ЕК. Эти проекты включают пять областей: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификацию испытаний и восстановление.

На производство 10 тысяч тонн пороха будут направлены 248 миллионов евро. На производство 4800 тонн взрывчатых веществ — 124 миллиона евро. Ожидается, что соглашения о грантах с отобранными заявителями будут подписаны в мае 2024 года.

В Еврокомиссии рассчитывают, что вложение 500 миллионов евро позволит привлечь дополнительные инвестиции на сумму 1,4 миллиарда евро. К январю 2024 года страны Евросоюза достигли объема производства 155 мм снарядов в 1 миллион штук в год.

Напомним, мы писали, что некоторые страны Европейского Союза выразили свое несогласие с планом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для закупки оружия для Украины. Отмечено, что Мальта, Люксембург и Венгрия выразили сомнения по этому плану.

Также мы рассказывали, что послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия для Украины. На это событие уже отреагировали верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Европейский союз
война
оружие
Еврокомиссия
боеприпасы
производство

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