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ЄС виділив Україні черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро

22 листопада 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЄС виділив Україні черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Європейський Союз виділив Україні черговий транш макрофінансової допомоги. Його сума — 1,5 млрд євро.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії проти неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", — наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, допомога ЄС Україні нині сягнула 85 млрд євро. Вона пообіцяла, що буде більше, адже Єврокомісія запропонувала виділити ще 50 млрд євро до 2027 року.

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Допис Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найголовнішим аспектом на шляху України до Європейського союзу є виконання всіх рекомендацій. Він також висловився щодо ймовірного перешкоджання Угорщини вступу України в ЄС.

Також ми писали, що від вступу до Європейського Союзу українці очікують зменшення корупції в країні. Проте найбільше їх лякає підвищення цін через членство в ЄС. 

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