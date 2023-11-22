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ЕС выделил Украине очередной транш макрофина на 1,5 млрд евро

22 ноября 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЕС выделил Украине очередной транш макрофина на 1,5 млрд евро
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Европейский Союз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи. Его сумма — 1,5 млрд евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"ЕС финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала войны России против нее. Сегодня мы предоставляем новые 1,5 млрд евро", — подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, помощь ЕС Украине в настоящее время составила 85 млрд евро. Она пообещала, что будет больше, ведь Еврокомиссия предложила выделить еще 50 млрд евро к 2027 году.

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Пост Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что самым главным аспектом на пути Украины в Европейский союз есть выполнение всех рекомендаций. Он также высказался по поводу вероятного препятствования Венгрии вступлению Украины в ЕС.

Также мы писали, что от вступления в Европейский Союз украинцы ожидают уменьшения коррупции в стране. Однако больше всего их пугает повышение цен из-за членства в ЕС.

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