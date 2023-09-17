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ЄС за нову систему імпорту зерна: Польщу, Угорщину та Словаччину закликає до конструктиву

17 вересня 2023 23:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЄС за нову систему імпорту зерна: Польщу, Угорщину та Словаччину закликає до конструктиву
Українське збіжжя на кораблі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Євросоюз зосереджений на тому, щоб запровадити нову систему імпорту зерна. Також Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після їхніх ембарго на імпорт зерна з України.

Про це пише агенція Reuters.

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Після того, як Єврокомісія зняла ембарго на постачання українського зерна, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що збережуть власні обмеження.

"Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли", — заявила речниця Єврокомісії.

Вона також додала, що зустріч із представниками країн ЄС у понеділок, 18 вересня, надасть можливість обговорити питання обмежень на імпорт українського зерна.

Зауважимо, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Нагадаємо, Уряд Німеччини позитивно відреагував на скасування Європейською комісією ембарго на постачання українського зерна. Однак, розкритикував три країни, які продовжують свої обмеження. 

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