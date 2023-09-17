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ЕС за новую систему импорта зерна: Польшу, Венгрию и Словакию призывает к конструктиву

17 сентября 2023 23:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЕС за новую систему импорта зерна: Польшу, Венгрию и Словакию призывает к конструктиву
Украинское зерно на корабле. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Евросоюз сосредоточен на том, чтобы внедрить новую систему импорта зерна. Также Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после эмбарго на импорт зерна из Украины.

Об этом пишет агентство Reuters.

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После того, как Еврокомиссия сняла эмбарго на поставку украинского зерна, Польша, Словакия и Венгрия объявили, что сохранят собственные ограничения.

"Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали", — заявила представитель Еврокомиссии.

Она также добавила, что встреча с представителями стран ЕС в понедельник, 18 сентября, позволит обсудить вопросы ограничений на импорт украинского зерна.

Отметим, что в мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

Напомним, Правительство Германии положительно отреагировало на отмену Европейской комиссией эмбарго на поставку украинского зерна. Однако раскритиковало три страны, которые продолжают свои ограничения.

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