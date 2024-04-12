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Євробачення 2024 — скільки коштують квитки у Мальме

12 квітня 2024 16:11
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Вартість квитків на Євробачення 2024 — скільки коштує відвідати музичний конкурс у Швеції
Концертна зала у Мальме, де пройде Євробачення-2024. Фото: Andreas Hillergren/TT
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

До пісенного конкурсу Євробачення-2024 залишилося менше місяця. Цього року найочікуваніша музична подія Європи відбудеться у шведському місті Мальме. Від України на конкурс поїдуть реперка Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, яку вже високо оцінила світова спільнота.

Скільки коштує квиток на основні події Євробачення та де подивитися конкурс онлайн, розповідають Новини.LIVE.

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Квитки на Євробачення-2024

Ціна квитків на Євробачення цього року варіюється від 145 (533 грн) до 3 795 (13 957 грн) шведських крон. VIP-квитки коштують ще дорожче.

  • Перший та другий півфінали (вечірній допрем'єрний показ): 145−795 крон (533−2 924 грн);
  • Перший та другий півфінали (наживо): 525−2 395 крон (1 930−8 808 грн);
  • Репетиція фіналу: 525−1 385 крон (1 930−5 093 грн);
  • Фінал Євробачення: 860−3 795 шведських крон (3 163−13 957 гривень). VIP-квитки — 3 795-7 495 крон (13 957-27 125 грн).

Купити квитки на Євробачення-2024 можна за посиланням.

Де дивитися Євробачення-2024 онлайн

Онлайн-трансляцію Євробачення у 2024 році вестиме Суспільне. Подивитися чи послухати конкурс можна буде на платформах: 

  • Youtube Суспільне;
  • UA: Культура;
  • У застосунку "Дія";
  • На Youtube-каналі Eurovision (мовою оригіналу).

Що ще варто знати

Нагадаємо, некомерційна організація OGAE, яка об’єднує відданих та досвідчених фанатів пісенного конкурсу Євробачення, почала голосування в кожній країні. Свої бали виставили вже чотири регіональні представництва. 

Ми також писали, у яких країнах найбільше купують квитки на Євробачення-2024. Організатори заявили, що шанувальники з понад 80 країн приїдуть на пісенний конкурс. 

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