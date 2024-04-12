Вартість квитків на Євробачення 2024 — скільки коштує відвідати музичний конкурс у Швеції

Концертна зала у Мальме, де пройде Євробачення-2024. Фото: Andreas Hillergren/TT

До пісенного конкурсу Євробачення-2024 залишилося менше місяця. Цього року найочікуваніша музична подія Європи відбудеться у шведському місті Мальме. Від України на конкурс поїдуть реперка Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, яку вже високо оцінила світова спільнота.

Скільки коштує квиток на основні події Євробачення та де подивитися конкурс онлайн, розповідають Новини.LIVE.

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Квитки на Євробачення-2024

Ціна квитків на Євробачення цього року варіюється від 145 (533 грн) до 3 795 (13 957 грн) шведських крон. VIP-квитки коштують ще дорожче.

Перший та другий півфінали (вечірній допрем'єрний показ): 145−795 крон (533−2 924 грн);

Перший та другий півфінали (наживо): 525−2 395 крон (1 930−8 808 грн);

Репетиція фіналу: 525−1 385 крон (1 930−5 093 грн);

Фінал Євробачення: 860−3 795 шведських крон (3 163−13 957 гривень). VIP-квитки — 3 795-7 495 крон (13 957-27 125 грн).

Купити квитки на Євробачення-2024 можна за посиланням.

Де дивитися Євробачення-2024 онлайн

Онлайн-трансляцію Євробачення у 2024 році вестиме Суспільне. Подивитися чи послухати конкурс можна буде на платформах:

Youtube Суспільне;

UA: Культура;

У застосунку "Дія";

На Youtube-каналі Eurovision (мовою оригіналу).

Що ще варто знати

Нагадаємо, некомерційна організація OGAE, яка об’єднує відданих та досвідчених фанатів пісенного конкурсу Євробачення, почала голосування в кожній країні. Свої бали виставили вже чотири регіональні представництва.

Ми також писали, у яких країнах найбільше купують квитки на Євробачення-2024. Організатори заявили, що шанувальники з понад 80 країн приїдуть на пісенний конкурс.