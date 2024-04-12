Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Евровидение 2024 — сколько стоят билеты в Мальме arrow

Евровидение 2024 — сколько стоят билеты в Мальме

12 апреля 2024 16:11
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Стоимость билетов на Евровидение 2024 — сколько стоит посетить музыкальный конкурс в Швеции
Концертный зал в Мальме, где пройдет Евровидение-2024. Фото: Andreas Hillergren/TT
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

До песенного конкурса Евровидения-2024 осталось меньше месяца. В этом году самое ожидаемое музыкальное событие Европы состоится в шведском городе Мальме. От Украины на конкурс поедут рэпер Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, которую уже высоко оценило мировое сообщество.

Сколько стоит билет на основные события Евровидения и где посмотреть онлайн-конкурс, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Билеты на Евровидение-2024

Цена билетов на Евровидение в этом году варьируется от 145 (533 грн) до 3 795 (13 957 грн) шведских крон. VIP-билеты стоят еще дороже.

  • Первый и второй полуфиналы (вечерний допремьерный показ): 145-795 крон (533-2 924 грн);
  • Первый и второй полуфиналы (вживую): 525-2 395 крон (1 930-8 808 грн);
  • Репетиция финала: 525−1 385 крон (1 930−5 093 грн);
  • Финал Евровидения: 860-3 795 шведских крон (3 163-13 957 гривен). VIP-билеты — 3 795-7 495 крон (13 957-27 125 грн).

Купить билеты на Евровидение-2024 можно по ссылке.

Где смотреть Евровидение-2024 онлайн

Онлайн-трансляцию Евровидения в 2024 году будет вести Суспільне. Посмотреть или послушать конкурс можно будет на платформах:

  • Youtube Общественное;
  • UA: Культура;
  • В приложении "Дія";
  • На Youtube-канале Eurovision (на языке оригинала).

Что еще стоит знать

Напомним, некоммерческая организация OGAE, объединяющая преданных и опытных фанатов песенного конкурса "Евровидение", начала голосование в каждой стране. Свои баллы выставили уже четыре региональных представительства.

Мы также писали, в каких странах больше покупают билеты на Евровидение-2024. Организаторы заявили, что поклонники из более чем 80 стран приедут на песенный конкурс.

Евровидение
концерт
Alyona Alyona
Швеция
деньги
Jerry Heil
цены
Евровидение-2024
билеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый