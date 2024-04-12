Стоимость билетов на Евровидение 2024 — сколько стоит посетить музыкальный конкурс в Швеции

Концертный зал в Мальме, где пройдет Евровидение-2024. Фото: Andreas Hillergren/TT

До песенного конкурса Евровидения-2024 осталось меньше месяца. В этом году самое ожидаемое музыкальное событие Европы состоится в шведском городе Мальме. От Украины на конкурс поедут рэпер Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, которую уже высоко оценило мировое сообщество.

Сколько стоит билет на основные события Евровидения и где посмотреть онлайн-конкурс, рассказывают Новини.LIVE.

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Билеты на Евровидение-2024

Цена билетов на Евровидение в этом году варьируется от 145 (533 грн) до 3 795 (13 957 грн) шведских крон. VIP-билеты стоят еще дороже.

Первый и второй полуфиналы (вечерний допремьерный показ): 145-795 крон (533-2 924 грн);

Первый и второй полуфиналы (вживую): 525-2 395 крон (1 930-8 808 грн);

Репетиция финала: 525−1 385 крон (1 930−5 093 грн);

Финал Евровидения: 860-3 795 шведских крон (3 163-13 957 гривен). VIP-билеты — 3 795-7 495 крон (13 957-27 125 грн).

Купить билеты на Евровидение-2024 можно по ссылке.

Где смотреть Евровидение-2024 онлайн

Онлайн-трансляцию Евровидения в 2024 году будет вести Суспільне. Посмотреть или послушать конкурс можно будет на платформах:

Youtube Общественное;

UA: Культура;

В приложении "Дія";

На Youtube-канале Eurovision (на языке оригинала).

Что еще стоит знать

Напомним, некоммерческая организация OGAE, объединяющая преданных и опытных фанатов песенного конкурса "Евровидение", начала голосование в каждой стране. Свои баллы выставили уже четыре региональных представительства.

Мы также писали, в каких странах больше покупают билеты на Евровидение-2024. Организаторы заявили, что поклонники из более чем 80 стран приедут на песенный конкурс.