Стоимость билетов на Евровидение 2024 — сколько стоит посетить музыкальный конкурс в Швеции

Евровидение 2024 — сколько стоят билеты в Мальме
До песенного конкурса Евровидения-2024 осталось меньше месяца. В этом году самое ожидаемое музыкальное событие Европы состоится в шведском городе Мальме. От Украины на конкурс поедут рэпер Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, которую уже высоко оценило мировое сообщество.
Сколько стоит билет на основные события Евровидения и где посмотреть онлайн-конкурс, рассказывают Новини.LIVE.
Билеты на Евровидение-2024
Цена билетов на Евровидение в этом году варьируется от 145 (533 грн) до 3 795 (13 957 грн) шведских крон. VIP-билеты стоят еще дороже.
- Первый и второй полуфиналы (вечерний допремьерный показ): 145-795 крон (533-2 924 грн);
- Первый и второй полуфиналы (вживую): 525-2 395 крон (1 930-8 808 грн);
- Репетиция финала: 525−1 385 крон (1 930−5 093 грн);
- Финал Евровидения: 860-3 795 шведских крон (3 163-13 957 гривен). VIP-билеты — 3 795-7 495 крон (13 957-27 125 грн).
Купить билеты на Евровидение-2024 можно по ссылке.
Где смотреть Евровидение-2024 онлайн
Онлайн-трансляцию Евровидения в 2024 году будет вести Суспільне. Посмотреть или послушать конкурс можно будет на платформах:
- Youtube Общественное;
- UA: Культура;
- В приложении "Дія";
- На Youtube-канале Eurovision (на языке оригинала).
Что еще стоит знать
Напомним, некоммерческая организация OGAE, объединяющая преданных и опытных фанатов песенного конкурса "Евровидение", начала голосование в каждой стране. Свои баллы выставили уже четыре региональных представительства.
Мы также писали, в каких странах больше покупают билеты на Евровидение-2024. Организаторы заявили, что поклонники из более чем 80 стран приедут на песенный конкурс.
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