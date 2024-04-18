Газосховище у Німеччині. Фото ілюстративне: AFP

Європейська комісія може подати до суду на Німеччину, оскільки держава стягує з сусідів додаткову плату за купівлю газу зі своїх сховищ. А це — порушення правил єдиного ринку ЄС.

Про це у середу, 17 квітня, повідомило агентство Reuters з посиланням на два достовірних джерела.

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Після початку війни Росії в Україні, вибухів на Nord Stream — Німеччина, відрізана від дешевого газу окупантів, вирішила компенсувати мільярди євро, які вона витратила на купівлю неросійського газу за підвищеними цінами. Відомо, що німецькі газосховища — найбільші в ЄС. Попри енергетичну кризу, Німеччина їх заповнила і почала продавати сусідам по ціні зовсім не сусідській. Серед невдовлених країн, зокрема, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина. Вони наполягають, аби Комісія щось зробила для скасування німецького податку.

"З моменту запровадження у жовтні 2022 року додатковий збір зріс більш ніж втричі, і, на думку деяких урядів, суперечить правилам єдиного ринку ЄС, які забороняють будь-які тарифи на торгівлю між країнами блоку", — пише Reuters.

Поки Єврокомісія веде перемовини з Німеччиною. Але в німецькому уряді стоять на своєму. Там кажуть, що дискримінацій немає, навпаки — завдяки величезним запасам газу, які зробила Німеччина, ціни на блакитне паливо в ЄС стабілізувалися.

Нагадаємо, 17 квітня ми писали про колишнього агента німецької розвідки Карстен Л., який відкидає обвинувачення у зраді на користь Росії.

Раніше стало відомо, що Уряд Німеччини створив ініціативу для пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони. Їх планують передати для захисту неба в Україні від російських повітряних цілей.