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Єврокомісія хоче подати на Німічччину до суду — за газові спекуляції

18 квітня 2024 03:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Європейська комісія може подати до суду на Німеччину
Газосховище у Німеччині. Фото ілюстративне: AFP
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Європейська комісія може подати до суду на Німеччину, оскільки держава стягує з сусідів додаткову плату за купівлю газу зі своїх сховищ. А це — порушення правил єдиного ринку ЄС.

Про це у середу, 17 квітня, повідомило агентство Reuters з посиланням на два достовірних джерела. 

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Після початку війни Росії в Україні, вибухів на Nord Stream — Німеччина, відрізана від дешевого газу окупантів, вирішила компенсувати мільярди євро, які вона витратила на купівлю неросійського газу за підвищеними цінами. Відомо, що німецькі газосховища — найбільші в ЄС. Попри енергетичну кризу, Німеччина їх заповнила і почала продавати сусідам по ціні зовсім не сусідській. Серед невдовлених країн, зокрема, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина. Вони наполягають, аби Комісія щось зробила для скасування німецького податку.

"З моменту запровадження у жовтні 2022 року додатковий збір зріс більш ніж втричі, і, на думку деяких урядів, суперечить правилам єдиного ринку ЄС, які забороняють будь-які тарифи на торгівлю між країнами блоку", — пише Reuters.

Поки Єврокомісія веде перемовини з Німеччиною. Але в німецькому уряді стоять на своєму. Там кажуть, що дискримінацій немає, навпаки — завдяки величезним запасам газу, які зробила Німеччина, ціни на блакитне паливо в ЄС стабілізувалися.  

Нагадаємо, 17 квітня ми писали про колишнього агента німецької розвідки Карстен Л., який відкидає обвинувачення у зраді на користь Росії.

Раніше стало відомо, що Уряд Німеччини створив ініціативу для пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони. Їх планують передати для захисту неба в Україні від російських повітряних цілей.

Північний потік – 2
ціни на газ
Німеччина
Єврокомісія
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