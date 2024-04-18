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Еврокомиссия хочет подать на Германию в суд — за газовые спекуляции

18 апреля 2024 03:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Европейская комиссия может подать в суд в Германию
Газохранилище в Германии. Фото иллюстративное: AFP
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Европейская комиссия может подать в суд на Германию, поскольку государство взимает с соседей дополнительную плату за покупку газа из своих хранилищ. А это нарушение правил единого рынка ЕС. 

Об этом в среду, 17 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два достоверных источника.

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После начала войны России в Украине, взрывов на Nord Stream — Германия, отрезанная от дешевого газа окупантов, решила компенсировать миллиарды евро, которые она потратила на покупку дорого нероссийского газа. Известно, что немецкие газохранилища — крупнейшие в ЕС. Несмотря на энергетический кризис, Германия их пополнила и начала продавать соседям по цене совсем не соседской. Среди обиженных стран, в частности, Чехия, Австрия, Словакия и Венгрия. Они настаивают на том, чтобы Комиссия что-то сделала для отмены немецкого налога.

"С момента введения в октябре 2022 года — дополнительный сбор увеличился более чем в три раза, и, по мнению некоторых правительств, противоречит правилам единого рынка ЕС, запрещающим любые тарифы на торговлю между странами блока", — пишет Reuters.

Пока Еврокомиссия ведет переговоры с Германией. Но в немецком правительстве стоят на своем. Там говорят, что дискриминаций нет, наоборот, благодаря огромным запасам газа, которые сделала Германия, цены на голубое топливо в ЕС стабилизировались.

Напомним, 17 апреля мы писали о бывшем агенте немецкой разведки Карстен Л., отвергающем обвинения в измене в пользу России.

Ранее стало известно, что Правительство Германии создало инициативу для поиска дополнительных средств противовоздушной обороны. Их планируется передать для защиты неба в Украине от российских воздушных целей.

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