Єврокомісія виділить Україні понад 300 млн євро – на що підуть гроші

Засідання українського уряду. Фото: Денис Шмигаль

Європейська комісія незабаром надасть Україні фінансову підтримку у розмірі 335 млн євро. Кошти буде спрямовано на реконструкцію інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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У повідомленні йдеться, що 31 жовтня уряд України затвердив договір із ЄС щодо надання зазначеної допомоги. Ці ресурси будуть спрямовані на відродження країни та здійснення ключових реформ.

Шмигаль наголосив, що фінансова допомога піде на реконструкцію інфраструктурних об'єктів, включаючи сферу енергетики, підтримку підприємств, боротьбу з корупцією, охорону природи та впровадження цифрових технологій.

"Направимо їх на відновлення інфраструктури, зокрема, енергетики, на допомогу бізнесу, на антикорупційні заходи, на захист довкілля та цифровізацію", — зазначив глава уряду.

Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, що лідери ЄС не змогли погодити допомогу Україні в 50 млрд євро. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти траншу допомоги, сумніви висловив і новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо.