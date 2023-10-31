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Еврокомиссия выделит Украине более 300 млн евро — на что пойдут деньги

31 октября 2023 17:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Еврокомиссия выделит Украине более 300 млн евро — на что пойдут деньги
Заседание украинского правительства. Фото: Денис Шмыгаль
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Европейская комиссия скоро предоставит Украине финансовую поддержку в размере 335 млн евро. Средства будут направлены на реконструкцию инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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В сообщении говорится, что 31 октября правительство Украины утвердило договор с ЕС о предоставлении указанной помощи. Эти ресурсы будут направлены на возрождение страны и осуществление ключевых реформ.

Шмыгаль подчеркнул, что финансовая помощь пойдет на реконструкцию инфраструктурных объектов, включая сферу энергетики, поддержку предприятий, борьбу с коррупцией, охрану природы и внедрение цифровых технологий.

"Направим их на восстановление инфраструктуры, в частности, энергетики, на помощь бизнесу, на антикоррупционные меры, на защиту окружающей среды и цифровизацию", — отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль
Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, что лидеры ЕС не смогли согласовать помощь Украине в 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания транша помощи, сомнения выразил и новый глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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