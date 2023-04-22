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Єврокомісія завтра продовжить переговори щодо імпорту українського зерна, — ЗМІ

22 квітня 2023 18:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Єврокомісія завтра продовжить переговори щодо імпорту українського зерна, — ЗМІ
Українське зерно. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Європейська комісія продовжить переговори із п'ятьма країнами — Польщею, Болгарією, Румунією, Словаччиною та Угорщиною — щодо імпорту зерна з України вже завтра, 23 квітня.

Про це повідомляє Польське радіо.

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У повідомленні зазначається, що сторони обговорять питання заборони на імпорт українських продуктів, яку було запропоновано Європейською комісією. Комісія запропонувала заборонити перевезення до зазначених країн пшениці, кукурудзи, соняшнику та насіння ріпаку.

Пропозиція була зроблена з метою замінити односторонні рішення країн щодо блокування імпорту. Проте, п'ять країн вважають, що пропозиції комісії є недостатніми й хочуть, щоб заборона поширилася також на соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти. Міністри сільського господарства цих країн направили листа до Європейської комісії з цією вимогою.

Наразі невідомо, на який термін має бути запроваджена заборона на імпорт, оскільки країни не уточнили цю деталь.

Проте вони вважають, що заборона має діяти до стабілізації ситуації на ринку. Якщо на переговорах, які відбудуться в неділю, не буде досягнуто згоди, то вони продовжаться у понеділок.

При цьому у разі зустрічі в Люксембурзі міністрів землеробства 27 країн планується оголосити розуміння найпізніше у вівторок.

Нагадаємо, що від позиції Єврокомісії з імпорту агропродукції з України залежатиме подальше вирішення ситуації. Перед цим низка країн заборонила імпорт українського зерна.

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