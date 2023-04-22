Еврокомиссия завтра продолжит переговоры об импорте украинского зерна, — СМИ

Украинское зерно. Фото: Reuters

Европейская комиссия продолжит переговоры с пятью странами — Польшей, Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией — по поводу импорта зерна из Украины уже завтра, 23 апреля.

Об этом сообщает Польское радио.

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В сообщении указывается, что стороны обсудят вопрос запрета на импорт украинских продуктов, который был предложен Европейской комиссией. Комиссия предложила запретить перевозку в указанные страны пшеницы, кукурузы, подсолнечника и семян рапса.

Предложение было сделано с целью заменить односторонние решения стран по блокированию импорта. Однако, пять стран считают, что предложения комиссии недостаточны и хотят, чтобы запрет распространился также на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты. Министры сельского хозяйства этих стран направили письмо в Европейскую комиссию с этим требованием.

Пока неизвестно, на какой срок должен быть введен запрет на импорт, поскольку страны не уточнили эту деталь.

Однако они считают, что запрет должен действовать до стабилизации ситуации на рынке. Если на переговорах, которые состоятся в воскресенье, не будет достигнуто соглашение, то они продолжатся в понедельник.

При этом в случае встречи в Люксембурге министров земледелия 27 стран, планируется объявить понимание самое позднее во вторник.

Напомним, что от позиции Еврокомиссии по импорту агропродукции из Украины будет зависеть дальнейшее разрешение ситуации. Перед этим ряд стран запретили импорт украинского зерна.