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Європарламент ухвалив закон про регулювання криптовалют: що це значить для України

21 квітня 2023 08:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Європарламент ухвалив закон про регулювання криптовалют: що це значить для України
Європейський парламент. Фото: Facebook-сторінка Європарламенту
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Європейський парламент дозволив криптобіржам і зберігачам криптовалют працювати на території Союзу. Законопроєкт набуде чинності після схвалення усіма країнами ЄС.

Про це повідомив народний депутат України, очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Регулювання ринку криптовалют у ЄС

Європейський парламент проголосував за законопроєкт Markets in Crypto-Assets, який регулює ринок криптовалют на території Союзу.

"За" проголосували 517 євродепутатів, "проти" — лише 38.

Законний дозвіл криптобіржам

Після цього рішення, яке ще мають схвалити усі 27 країн-членів ЄС, на території Євросоюзу криптобіржі та компанії-зберігачі криптовалют зможуть на законних підставах надавати свої послуги.

Для цього компаніям треба буде просто зареєструватися у одній із країн Європейського Союзу.

Хто регулюватиме крипторинок

Згідно із ухваленим законопроєктом, функції нагляду за роботою криптоплатформ будуть покладені на Європейську служба банківського нагляду.

Також цей ринок регулюватиме Європейське управління з цінних паперів та ринків.

Що це означає для України

Данило Гетманцев наголосив, що Україна, зважаючи на процес євроінтеграції, має взяти до уваги цей законопроєкт.

"Маємо додаткове "домашнє завдання" з гармонізації законодавства ще у цій сфері", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, що у квітні експерти з безпеки виявили новий вірус, що таємно викрадає кошти з криптогаманців.

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