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Европарламент принял закон о регулировании криптовалют: что это значит для Украины

21 апреля 2023 08:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Европарламент принял закон о регулировании криптовалют: что это значит для Украины
Европейский парламент Фото: Facebook-страница Европарламента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Европейский парламент разрешил криптобиржам и хранителям криптовалют работать на территории Союза. Законопроект вступит в силу после одобрения всеми странами ЕС.

Об этом сообщил народный депутат Украины, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Европейский парламент проголосовал за законопроект Markets in Crypto-Assets, регулирующий рынок криптовалют на территории Союза.

"За" проголосовали 517 евродепутатов, "против" — всего 38.

Законное разрешение криптобиржам

После этого решения, которое должны одобрить все 27 стран-членов ЕС, на территории Евросоюза криптобиржи и компании-хранители криптовалют смогут на законных основаниях предоставлять свои услуги.

Для этого компаниям придется просто зарегистрироваться в одной из стран Европейского Союза.

Кто будет регулировать крипторынок

Согласно принятому законопроекту, функции надзора за работой криптоплатформ будут возложены на Европейскую службу банковского надзора.

Также этот рынок будет регулироваться Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам.

Что это значит для Украины

Даниил Гетманцев подчеркнул, что Украина, учитывая процесс евроинтеграции, должна принять во внимание этот законопроект.

"У нас есть дополнительная "домашняя задача" по гармонизации законодательства еще в этой сфере", — отметил нардеп.

Напомним, что в апреле эксперты по безопасности обнаружили новый вирус, тайно похищающий средства из криптогаманцев.

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