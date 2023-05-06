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Європейські країни запропонують українцям гроші за повернення додому

6 травня 2023 15:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Європейські країни запропонують українцям гроші за повернення додому
Українські біженці у Європі. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уряд Ірландії розглядає можливість надання фінансової допомоги українцям як стимул для їхнього повернення додому після закінчення дії тимчасового захисту, наданого ним в Ірландії до березня 2024 року. Одним із варіантів розв'язання проблеми є надання посвідки на проживання для українських біженців, які працюють чи навчаються в Ірландії.

Про це пише irishexaminer.com.

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Документ, поданий Міністерством юстиції, розглядатиме Кабінет Міністрів, щоб визначити найбільш ефективні стратегії, які можуть бути використані державами Європейського союзу. Комісія ЄС заявила, що проводитиме дискусії з усіма зацікавленими країнами щодо кращого способу завершення програми тимчасового захисту.

Організація Ukrainian Action провела опитування в Ірландії, в якому брали участь українці, які мають тимчасовий захист. Опитування показало, що 41% респондентів вирішили залишитися в Ірландії назавжди, 32% не впевнені у своїх планах, а 24% мають намір повернутися до України якнайшвидше.

Країни ЄС стикатимуться з вибором: надавати підтримку тим, хто хоче залишитися після закінчення програми тимчасового захисту, або допомогти біженцям повернутися додому та відновити свою рідну країну. У документі пропонуються кілька варіантів розв'язання проблеми, які мають розглянути країни, які приймають українців.

Один із варіантів передбачає "стимулювання добровільного повернення" через продовження надання підтримки на певний період для забезпечення безпеки при поверненні.

Наразі українці в Ірландії мають можливість отримувати допомогу з безробіття, а люди віком від 66 років можуть розраховувати на додаткову соціальну допомогу.

Нагадаємо, Міністерство освіти Ірландії запровадило українську мову як факультативний предмет у місцевих школах із вересня 2023 року. Рішення про запровадження нового предмета відбулося після прибуття тисяч українців до Ірландії з початком повномасштабної війни. Нині там зафіксовано 15 тисяч українських дітей, 5200 із них навчаються у середній школі.

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