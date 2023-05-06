Европейские страны предложат украинцам деньги за возвращение домой

Украинские беженцы в Европе. Фото: Reuters

Правительство Ирландии рассматривает возможность оказания финансовой помощи украинцам в качестве стимула для их возвращения домой после окончания действия временной защиты, предоставленной им в Ирландии до марта 2024 года. Одним из вариантов решения проблемы является предоставление видов на жительство для украинских беженцев, которые работают или учатся в Ирландии

Об этом пишет irishexaminer.com.

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Документ, представленный Министерством юстиции, рассмотрит Кабинет министров, чтобы определить наиболее эффективные стратегии, которые могут быть использованы государствами Европейского союза. Комиссия ЕС заявила, что будет проводить дискуссии со всеми заинтересованными странами по поводу лучшего способа завершения программы временной защиты.

Организация Ukrainian Action провела опрос в Ирландии, в котором участвовали украинцы, имеющие временную защиту. Опрос показал, что 41% респондентов решили остаться в Ирландии навсегда, 32% не уверены в своих планах, а 24% намерены вернуться в Украину как можно скорее.

Страны ЕС будут сталкиваться с выбором: оказать поддержку тем, кто хочет остаться после окончания программы временной защиты, или помочь беженцам вернуться домой и восстановить свою родную страну. В документе предлагаются несколько вариантов решения проблемы, которые должны быть рассмотрены странами, принимающими украинцев.

Один из вариантов предполагает "стимулирование добровольного возврата" через продление оказания поддержки на определенный период для обеспечения безопасности при возвращении.

Сейчас украинцы в Ирландии имеют возможность получать пособие по безработице, а люди старше 66 лет могут рассчитывать на дополнительную социальную помощь.

Напомним, Министерство образования Ирландии ввело украинский язык как факультативный предмет в местных школах с сентября 2023 года. Решение о введении нового предмета состоялось по прибытии тысяч украинцев в Ирландию с началом полномасштабной войны. Сейчас там зафиксировано 15 тысяч украинских детей, 5200 из них учатся в средней школе.