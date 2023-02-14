Євросоюз пропонує розширити дію мобільного роумінгу на Україну

Рада ЄС повинна ще розглянути цю пропозицію

Європейська комісія пропонує розширити дію мобільного роумінгу на територію України. Це перший випадок, коли Брюссель прагне розширити права країн-членів єдиного ринку.

Про це інформує Financial Times з посиланням на заяву Єврокомісії.

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Якщо пропозицію схвалять, то українці зможуть користуватися безкоштовним мобільним роумінгом на території країн-членів ЄС. Це означає, що громадяни України, які відвідують країни Європейського союзу, більше не будуть платити додаткові збори за користування мобільним зв’язком.

Рада Євросоюзу повинна розглянути пропозицію. Наразі невідомо, коли роумінг можуть поширити на нашу країну.

Варто зазначити, що після російського вторгнення на територію України, наші громадян отримали можливість користуватися доступними або безкоштовними дзвінками між ЄС та Україною завдяки згоді телекомунікаційних операторів. Нещодавно такі заходи були продовжені ще на шість місяців.

Нагадаємо, 14 вересня минулого року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для України настав час приєднатися до європейської зони безкоштовного роумінгу. Це один із кроків інтеграції нашої країни до ЄС разом із приєднанням до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.