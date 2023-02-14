Евросоюз предлагает расширить действие мобильного роуминга на Украину
Европейская комиссия предлагает расширить действие мобильного роуминга на территории Украины. Это первый случай, когда Брюссель стремится расширить права государств-членов единого рынка.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
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Если предложение одобрят, то украинцы смогут пользоваться бесплатным мобильным роумингом на территории стран-членов ЕС. Это означает, что граждане Украины, посещающие страны Европейского Союза, больше не будут платить дополнительные сборы за пользование мобильной связью.
Совет Евросоюза должен рассмотреть предложение. Пока неизвестно, когда роуминг могут распространить на нашу страну.
Стоит отметить, что после российского вторжения на территорию Украины, наши граждане получили возможность пользоваться доступными или бесплатными звонками между ЕС и Украиной благодаря согласию телекоммуникационных операторов. Недавно такие меры были продлены еще на шесть месяцев.
Напомним, 14 сентября прошлого года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Украины пора присоединиться к европейской зоне бесплатного роуминга. Это один из шагов интеграции нашей страны к ЕС вместе с присоединением к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.