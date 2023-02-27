Євросоюз розширив санкції проти Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Європейський Союз ухвалив рішення розширити список осіб та установ з Білорусі, які підпадають під санкції у зв'язку з їхньою участю у російській агресії проти України та порушеннями прав людини у Білорусі. Також ЄС продовжує дію санкцій.

Це рішення було опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Санкції проти Білорусі

Згідно з рішенням Ради ЄС, усі раніше вжиті заходи обмеження залишаються чинними, а дія рішення 2012/642/CFSP буде продовжена до 28 лютого 2024 року. Крім того, було додано до списку 21 фізичну особу та дві установи, включаючи ТОВ "Сінезіс" та ВАТ "Білоруська калійна компанія".

Це рішення було ухвалене у світлі важкої ситуації в Білорусі та участі Білорусі у російській агресії проти України. Європейський Союз продовжує засуджувати порушення прав людини та демократичних свобод у Білорусі та продовжує реагувати на подібні дії, включаючи вжиття обмежувальних заходів. Однак ЄС не проти Білорусі як такої, а проти дій її уряду, які суперечать міжнародним нормам та стандартам.

Нагадаємо, що Державний департамент США в рамках санкційного пакета до роковин повномасштабного вторгнення в Україну оголосив про візові та фінансові обмеження проти низки російських фізичних та юридичних осіб.

У санкційному переліку наведено імена низки глав федеративних одиниць Росії, дев'ять міністрів (зокрема, міністр з надзвичайних ситуацій Олександр Куренков та міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв).

Обмеження ввели, серед іншого, проти пропагандистки Ольги Скабеєвої, ватажка терористичної організації "ЛНР" Леоніда Пасічника, батальйону бойовиків "Спарта" та батька його померлого засновника Володимира Жоги, якого у травні 2022 року особисто приймав володимир путін.

Фінансові санкції накладені на низку компаній, що працюють у секторі оборони росії, а також допомагають їй ухилятися від уже введених санкцій.