Евросоюз расширил санкции против Беларуси
Европейский Союз принял решение расширить список лиц и учреждений из Беларуси, подпадающих под санкции в связи с их участием в российской агрессии против Украины и нарушениями прав человека в Беларуси. Также ЕС продлевает действие существующих санкций.
Это решение было опубликовано в официальном журнале ЕС.
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Санкции против Беларуси
Согласно решению Совета ЕС, все ранее принятые меры ограничения остаются в силе, а действие решения 2012/642/CFSP будет продлено до 28 февраля 2024 года. Кроме того, было добавлено в список 21 физическое лицо и два учреждения, включая ООО "Синезис" и ОАО "Белорусская калийная компания".
Это решение было принято в свете тяжелой ситуации в Беларуси и участия Беларуси в российской агрессии против Украины. Европейский Союз продолжает осуждать нарушения прав человека и демократических свобод в Беларуси и продолжает реагировать на подобные действия, включая принятие ограничительных мер. Однако, ЕС не против Беларуси как таковой, а против действий ее правительства, которые противоречат международным нормам и стандартам.
Напомним, что Государственный департамент США в рамках санкционного пакета к годовщине полномасштабного вторжения в Украину объявил о визовых и финансовых ограничениях против ряда российских физических и юридических лиц.
В санкционном перечне приведены имена ряда глав федеративных единиц россии, девять министров (в частности, министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и министр цифрового развития Максут Шадаев).
Ограничения ввели, среди прочего, против пропагандистки Ольги Скабеевой, главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника, батальона боевиков "Спарта" и отца его умершего основателя Владимира Жоги, которого в мае 2022 лично принимал владимир путин.
Финансовые санкции наложены на ряд компаний, работающих в секторе обороны россии, а также помогают ей уклоняться от уже введенных санкций.