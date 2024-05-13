Євросоюз схвалив торговельний безвіз для України

Засідання Європарламенту. Ілюстративне фото: picture-alliance/AA/Anadolu Agency/M. Yalcin

Європейський Союз в понеділок, 13 травня, остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Він діятиме ще один рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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"ЄС остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік", — наголосив Шмигаль.

За його словами, це важлива підтримка для українських виробників, експорту та економіки.

Шмигаль додав, що Україна продовжує інтеграцію до ЄС в прискореному темпі.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Торговельний безвіз — що відомо

Торговельний безвіз — це угода між країнами або регіонами, що дозволяє здійснювати торгівлю товарами без обмежень у вигляді мита чи квот. Він сприяє створенню більш сприятливих умов для міжнародної торгівлі, забезпечує зростання обсягів торгівлі, сприяє розвитку економічних зв'язків між країнами та сприяє економічному зростанню.

Такий вид угоди зазвичай передбачає вилучення митних бар'єрів, що сприяє зниженню вартості товарів для споживачів та збільшенню конкурентоспроможності виробників. Торговельні безвізи можуть бути двосторонніми (між двома країнами) або регіональними (між декількома країнами або регіонами).

У контексті України торговельний безвіз з Євросоюзом може відкривати нові можливості для українських експортерів та забезпечити стабільність у торгівельних відносинах між Україною та Європейським союзом.

Нагадаємо, Україна виконала на 80% умови угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Жодна двостороння угода такого масштабу не виконувалася у такому обсязі.

Також Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Тепер — справа за ЄС.