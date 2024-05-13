Евросоюз одобрил торговый безвиз для Украины

Заседание Европарламента. Иллюстративное фото: picture-alliance/AA/Anadolu Agency/M. Yalcin

Европейский Союз во вторник, 13 мая, окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Он будет действовать еще один год.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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"Торговый безвиз" для Украины

"ЕС окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, это важная поддержка для украинских производителей, экспорта и экономики.

Шмыгаль добавил, что Украина продолжает интеграцию в ЕС в ускоренном темпе.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Торговый безвиз — что известно

Торговый безвиз — это соглашение между странами или регионами, позволяющее осуществлять торговлю товарами без ограничений в виде пошлин или квот. Он способствует созданию более благоприятных условий для международной торговли, обеспечивает рост объемов торговли, способствует развитию экономических связей между странами и способствует экономическому росту.

Такой вид соглашения обычно предусматривает изъятие таможенных барьеров, что способствует снижению стоимости товаров для потребителей и увеличению конкурентоспособности производителей. Торговые безвизы могут быть двусторонними (между двумя странами) или региональными (между несколькими странами или регионами).

В контексте Украины торговый безвиз с Евросоюзом может открывать новые возможности для украинских экспортеров и обеспечить стабильность в торговых отношениях между Украиной и Европейским союзом.

Напомним, Украина выполнила на 80% условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме.

Также Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина выполнила все требования по началу переговоров о вступлении в Европейский Союз. Теперь дело за ЕС.