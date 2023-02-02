Євросоюз виділив ще 500 млн євро допомоги для України: що відомо

Євросоюз виділив черговий пакет допомоги Україні

У четвер, 2 лютого, Рада Європейського союзу виділила Україні черговий пакет допомоги у розмірі 500 млн євро. Також Україна отримає ще 45 млн євро на місію військової допомоги ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Новий пакет допомоги

Кулеба зазначив, що це уже сьомий пакет допомоги через Європейський фонд миру.

"Сьогодні Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру та ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС. Я вдячний ЄС за життєво важливу допомогу у сфері безпеки, яка наближає нас до перемоги над російським агресором", — написав він.

Today, the Council of the EU has allocated the seventh package of €500 million through the EPF and an additional €45 million to the EU military assistance mission. I am thankful for the EU’s vital security assistance which brings us closer to defeating the Russian aggressor. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2023

Макрофінансова допомога ЄС

ЄС офіційно схвалив пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна буде отримувати щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.

Україна та Євросоюз 16 січня підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

А уже 17 січня Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро. Загалом Європейський Союз має намір у 2023 році виділити України 18 млрд євро.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн із членами Колегії Єврокомісії у четвер вранці прибула до Києва для проведення переговорів з урядом України. У складі делегації загалом присутні 15 єврокомісарів.

Також відомо, що Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.