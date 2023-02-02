Евросоюз выделил еще 500 млн евро помощи для Украины: что известно

Евросоюз выделил очередной пакет помощи Украине

В четверг, 2 февраля, Совет Европейского союза выделил Украине очередной пакет помощи в размере 500 млн евро. Также Украина получит еще 45 млн. евро на миссию военной помощи ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Новый пакет помощи

Кулеба отметил, что это уже седьмой пакет помощи через Европейский фонд мира.

"Сегодня Совет ЕС выделил седьмой пакет помощи в размере 500 миллионов евро через Европейский фонд мира и еще 45 миллионов евро на миссию военной помощи ЕС. Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в сфере безопасности, которая приближает нас к победе над российским агрессором", — написал он.

Today, the Council of the EU has allocated the seventh package of €500 million through the EPF and an additional €45 million to the EU military assistance mission. I am thankful for the EU’s vital security assistance which brings us closer to defeating the Russian aggressor. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2023

Макрофинансовая помощь ЕС

ЕС официально одобрил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

Украина и Евросоюз 16 января подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

А уже 17 января Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в 3 млрд евро. В целом, Европейский Союз намерен в 2023 году выделить Украине 18 млрд евро.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с членами Коллегии Еврокомиссии в четверг утром прибыла в Киев для проведения переговоров с правительством Украины. В составе делегации всего присутствует 15 еврокомиссаров.

Также известно, что Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 февраля, встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен .