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Імпорт соняшникової олії з України: Єврокомісія погодила заборону

26 квітня 2023 02:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Імпорт соняшникової олії з України: Єврокомісія погодила заборону
Єврокомісія погодилась розширити заборону імпорту з України ще одним продуктом. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Європейська комісія погодилася запровадити заборону на імпорт соняшникової олії з України. Щоправда, при цьому виступила за збереження її транзиту.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус з посиланням на польську радіостанцію RMF FM

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Телус заявив, що Польща не відмовиться від односторонньої блокади українського імпорту, поки не будуть виконані польські умови.

"Ми не збираємося відмовлятися в цей момент від вчинених нами дій, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли мова йде про питання, що стосуються торгівлі, притоку товарів з України до Польщі", — заявив Телус в Люксембурзі після переговорів з Єврокомісією.

Раніше Єврокомісія погодилася  запровадити заборону на імпорт таких продуктів, як пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику.

"Ми все ще ведемо переговори про інші продукти", — сказав польський міністр, додавши, що "на додаток до цих п'яти, ми хотіли б включити борошно, мед, цукор, м'які фрукти (заморожені), яйця, м'ясо (особливо птиці), молоко і молочні продукти, а також яблучний сік і яблучний концентрат".

Переговори щодо імпорту української сільгосппродукції 

Третій раунд переговорів віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства п'яти країн, які борються з надмірним імпортом сільськогосподарської продукції з України, завершився невдачею. 

Після провалу зустрічі з міністрами переговори продовжаться на технічному рівні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що новий раунд санкцій Європейського Союзу проти Росії за ведення війни проти України обговорюється. Ухвалення пакету навряд чи буде раніше, ніж в травні.

 

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