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Импорт подсолнечного масла из Украины: Еврокомиссия согласовала запрет

26 апреля 2023 02:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Импорт подсолнечного масла из Украины: Еврокомиссия согласовала запрет
Еврокомиссия согласилась расширить запрет на импорт из Украины еще одним продуктом. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины. Правда, при этом выступила за сохранение ее транзита.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

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Телус заявил, что Польша не откажется от односторонней блокады украинского импорта, пока не будут выполнены польские условия.

"Мы не собираемся отказываться в этот момент от совершенных нами действий, если мы не получим соответствующих инструментов, которые будут гарантировать, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, касающихся торговли, притоке товаров из Украины в Польшу", — заявил Телус в Люксембурге после переговоров с Еврокомиссией.

Ранее Еврокомиссия согласилась ввести запрет на импорт таких продуктов как пшеница, кукуруза, семена рапса и подсолнечника.

"Мы все еще ведем переговоры о других продуктах", — сказал польский министр, добавив, что "в дополнение к этим пяти, мы хотели бы включить муку, мед, сахар, мягкие фрукты (замороженные), яйца, м' ясо (особенно птицы), молоко и молочные продукты, а также яблочный сок и яблочный концентрат ”.

Переговоры по импорту украинской сельхозпродукции

Третий раунд переговоров вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и комиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского с министрами сельского хозяйства пяти стран, борющихся с чрезмерным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, завершился неудачей.

После провала встречи с министрами переговоры продолжатся технически.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что новый раунд санкций Европейского Союза против России за ведение войны против Украины обсуждается. Принятие пакета вряд ли будет раньше, чем в мае.

 

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