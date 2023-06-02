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Імпортний алкоголь потрапляє в Росію в обхід санкцій, — ЗМІ

2 червня 2023 15:04
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Імпортний алкоголь потрапляє в Росію в обхід санкцій, — ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри численні санкції, які запровадили проти РФ, західний алкоголь так і не вийшов з російського ринку. Постачання продовжують десятки відомих компаній.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Можем объяснить".

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Як до РФ постачають імпортний алкоголь попри санкції

Як з'ясував проєкт "Можем объяснить", обходити обмеження Москві допомагають компанії з країн Балтії та Чехії. Завдяки їм алкоголь потрапляє прямо на столи путінської еліти. А деякі виробники, які заявили про звільнення з РФ, насправді навіть збільшили постачання до цієї країни. 

Як виявилося, європейські компанії, які заявили про вихід з Росії, не дотрималися своєї обіцянки.

Постачання алкоголю в РФ від французького виробника

Серед них виявився французький концерн Pernod Ricard (виробляє віскі Chivas Regal, горілку Absolut, коньяк Ararat, джин Beefeater). Хоча, ще в березні 2022 року компанія повідомила про припинення експорту своєї продукції до Росії. Насправді ж поставки тривали — до листопада 2022-го Pernod відправив до Росії алкоголю на суму 23 млн доларів, повідомляє проєкт.

Щобільше, зазначається, що частина західного вина закуповується спеціально для чиновників та силовиків. У рамках держзамовлення західний алкоголь активно закуповує підприємство "Ясень", серед засновників якого – Служба зовнішньої розвідки РФ та Мініммайно. Судячи з документів, вони купували вина "Мурвієдро Колекшн" та "Токай" з Іспанії та Угорщини.

Постачання алкоголю в РФ від чеського виробника

"Про звільнення з Росії збрехав і чеський виробник пива Budweiser Budvar. З березня цей концерн поставив до Росії понад 1 млн літрів пива на суму понад 1 млн доларів. Основним покупцем пива виявилася "Московська пивоварна компанія". Одним із бенефіціарів МПК називається син Йосипа Кобзона — Андрій", — йдеться у повідомленні. 

Завдяки безперервним постачанням її прибуток у військовий рік зріс у два з половиною рази порівняно з мирним часом (3,3 млрд замість 1,4 млрд).

Український алкоголь в Росії

"Можем объяснить" також з'ясували, що в Росію ввозиться навіть українська Nemiroff. Постачання здійснюють посередники з країн Балтії. Таким чином, український алкоголь виявляється на полицях магазинів формату Duty Free в 7 російських аеропортах.

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