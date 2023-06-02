Импортный алкоголь попадает в Россию в обход санкций, — СМИ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Несмотря на многочисленные санкции, введенные против РФ, западный алкоголь так и не вышел из российского рынка. Снабжение продолжают десятки известных компаний.

Об этом говорится в Telegram-канале "Можем объяснить".

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Как выяснил проект "Можем объяснить", обходить ограничения Москве помогают компании из стран Балтии и Чехии. Благодаря им алкоголь попадает прямо на столы путинской элиты. А некоторые производители, заявившие об увольнении из РФ, на самом деле даже увеличили поставки в эту страну.

Как оказалось, европейские компании, заявившие о выходе из России, не сдержали своего обещания.

Снабжение алкоголя в РФ от французского производителя

Среди них оказался французский концерн Pernod Ricard (производит виски Chivas Regal, водку Absolut, коньяк Ararat, джинн Beefeater). Хотя еще в марте 2022 года компания сообщила о прекращении экспорта своей продукции в Россию. На самом же деле поставки продолжались — до ноября 2022-го Pernod отправил в Россию алкоголь на сумму 23 млн долларов, сообщает проект.

Более того, отмечается, что часть западного вина закупается специально для чиновников и силовиков. В рамках госзаказа западный алкоголь активно закупает предприятие "Ясень", среди учредителей которого – Служба внешней разведки РФ и Минимимущество. Судя по документам, они покупали вина "Мурвиедро Коллекшн" и "Токай" из Испании и Венгрии.

Снабжение алкоголя в РФ от чешского производителя

"Об увольнении из России соврал и чешский производитель пива Budweiser Budvar. С марта этот концерн поставил в Россию более 1 млн литров пива на сумму свыше 1 млн долларов. Основным покупателем пива оказалась "Московская пивоваренная компания". Одним из бенефициаров МПК называется сын Иосифа Кобзона — Андрей", — говорится в сообщении.

Благодаря непрерывным поставкам ее прибыль в военный год выросла в два с половиной раза по сравнению с мирным временем (3,3 млрд. вместо 1,4 млрд.).

Украинский алкоголь в России

"Можем объяснить" также выяснили, что в Россию ввозится даже украинская Nemiroff. Снабжение осуществляют посредники из стран Балтии. Таким образом, украинский алкоголь находится на полках магазинов формата Duty Free в 7 российских аэропортах.

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