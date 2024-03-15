Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Індексація пенсій — кому не підвищили виплати навіть на 100 грн arrow

Індексація пенсій — кому не підвищили виплати навіть на 100 грн

15 березня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Індексація пенсійних виплат торкнулась не всіх — кого оминула
Жінка похилого віку. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У березні для українців провели обіцяну індексацію пенсій з середнім 8-відсотковим підвищенням. Мінімальне зростання мало становити 100 гривень, однак навіть такого рівня деякі пенсіонери не отримали.

Про це розповідають експерти профільного видання "На пенсії".

Читайте також:

Хто і чому не отримав доплату

Згідно з планами уряду, за підсумком індексації громадяни мали б отримати від 100 до 1,58 тис. гривень. Проте частина громадян залишилась із колишніми розмірами пенсій.

Відповідно до правил цьогорічної індексації, підвищення виплат не передбачалося для кількох категорій громадян. Йдеться про:

  • тих, хто має найвищі пенсійні виплати;
  • тих громадян, хто вийшов на пенсію за останні три роки;
  • тих, чия пенсія менша за мінімальну.

Експерти навели реальний приклад: якщо громадянин отримав доплату, з якою розмір пенсії перевищує поріг індексації, то в нього могли забрати інші доплати, зокрема, за вік.

Так, разом з підвищенням мінімальної пенсійної виплати на 8% деякі доплати, зокрема, Чорнобильська, могли бути знижені у випадку, коли загальний розмір пенсії більший за мінімальну пенсію у 2,98 тис. гривень.

Інші скарги громадян

Також багато громадян, які вийшли на "заслужений відпочинок" у 2020 році, скаржаться на те, що попри надбавку у 100 чи 200 гривень, у них було забрано доплати на ту ж суму.

Також конкретні випадки, за якими розмір підвищення не може бути менший за 100 гривень, прописані у постанові уряду. Зокрема, стосується тих, хто вийшов на пенсію у період від 2020 до 2023 року.

Окрім того, відбувся перерахунок пенсій згідно зі зміною прожиткового мінімуму, закріпленого держбюджетом, а не постановою уряду.

Однак дехто отримав тільки незначне підвищення в 16 чи 18 гривень з 1 березня. Це пов'язано з доплатами за страховий стаж, а не з індексацією.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді надали детальне пояснення про те, на які пенсії можуть розраховувати українці з інвалідністю у 2024 році. Зокрема, розповіли про мінімальні розміри таких виплат.

Також ми писали, що в Україні з 1 березня 2024 року провели масштабну індексацію пенсій у середньому на вісім відсотків. Вона охопила більш ніж 10 млн громадян.

пенсії
ПФУ
пенсіонери
уряд
індексація
збільшення пенсії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше