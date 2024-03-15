Індексація пенсійних виплат торкнулась не всіх — кого оминула

Жінка похилого віку. Фото: Unsplush

У березні для українців провели обіцяну індексацію пенсій з середнім 8-відсотковим підвищенням. Мінімальне зростання мало становити 100 гривень, однак навіть такого рівня деякі пенсіонери не отримали.

Про це розповідають експерти профільного видання "На пенсії".

Читайте також:

Хто і чому не отримав доплату

Згідно з планами уряду, за підсумком індексації громадяни мали б отримати від 100 до 1,58 тис. гривень. Проте частина громадян залишилась із колишніми розмірами пенсій.

Відповідно до правил цьогорічної індексації, підвищення виплат не передбачалося для кількох категорій громадян. Йдеться про:

тих, хто має найвищі пенсійні виплати;

тих громадян, хто вийшов на пенсію за останні три роки;

тих, чия пенсія менша за мінімальну.

Експерти навели реальний приклад: якщо громадянин отримав доплату, з якою розмір пенсії перевищує поріг індексації, то в нього могли забрати інші доплати, зокрема, за вік.

Так, разом з підвищенням мінімальної пенсійної виплати на 8% деякі доплати, зокрема, Чорнобильська, могли бути знижені у випадку, коли загальний розмір пенсії більший за мінімальну пенсію у 2,98 тис. гривень.

Інші скарги громадян

Також багато громадян, які вийшли на "заслужений відпочинок" у 2020 році, скаржаться на те, що попри надбавку у 100 чи 200 гривень, у них було забрано доплати на ту ж суму.

Також конкретні випадки, за якими розмір підвищення не може бути менший за 100 гривень, прописані у постанові уряду. Зокрема, стосується тих, хто вийшов на пенсію у період від 2020 до 2023 року.

Окрім того, відбувся перерахунок пенсій згідно зі зміною прожиткового мінімуму, закріпленого держбюджетом, а не постановою уряду.

Однак дехто отримав тільки незначне підвищення в 16 чи 18 гривень з 1 березня. Це пов'язано з доплатами за страховий стаж, а не з індексацією.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді надали детальне пояснення про те, на які пенсії можуть розраховувати українці з інвалідністю у 2024 році. Зокрема, розповіли про мінімальні розміри таких виплат.

Також ми писали, що в Україні з 1 березня 2024 року провели масштабну індексацію пенсій у середньому на вісім відсотків. Вона охопила більш ніж 10 млн громадян.