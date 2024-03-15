Индексация пенсионных выплат коснулась не всех — кого обошла стороной

Пожилая женщина. Фото: Unsplush

В марте для украинцев провели обещанную индексацию пенсий со средним 8-процентным повышением. Минимальный рост должен составлять 100 гривен, однако даже такого уровня некоторые пенсионеры не получили.

Об этом рассказывают эксперты профильного издания "На пенсии".

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Кто и почему не получил доплату

Согласно планам правительства, по итогу индексации граждане должны были получить от 100 до 1,58 тыс. гривен. Однако часть граждан осталась с прежними размерами пенсий.

Согласно правилам индексации, повышение выплат не предусматривалось для нескольких категорий граждан. Речь идет о:

тех, кто имеет самые высокие пенсионные выплаты;

тех граждан, кто вышел на пенсию за последние три года;

тех, чья пенсия меньше минимальной.

Эксперты привели реальный пример: если гражданин получил доплату, с которой размер пенсии превышает порог индексации, у него могли забрать другие доплаты, в частности, за возраст.

Так, вместе с повышением минимальной пенсионной выплаты на 8% некоторые доплаты, в частности, Чернобыльская, могли быть снижены в случае, когда общий размер пенсии больше минимальной пенсии в 2,98 тыс. гривен.

Другие жалобы граждан

Также многие граждане, вышедшие на "заслуженный отдых" в 2020 году, жалуются на то, что, несмотря на прибавку в 100 или 200 гривен, у них были изъяты доплаты на ту же сумму.

Также конкретные случаи, по которым размер повышения не может быть меньше 100 гривен, прописаны в постановлении правительства. В частности, касается тех, кто вышел на пенсию в период с 2020 по 2023 год.

Также произошел перерасчет пенсий согласно изменению прожиточного минимума, закрепленного госбюджетом, а не постановлением правительства.

Однако некоторые получили только незначительное повышение в 16 или 18 гривен с 1 марта. Это связано с доплатами за страховой стаж, а не с индексацией.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде предоставили детальное объяснение о том, на какие пенсии могут рассчитывать украинцы с инвалидностью в 2024 году. В частности, рассказали о минимальных размерах таких выплат.

Также мы писали, что в Украине с 1 марта 2024 года была проведена масштабная индексация пенсий в среднем на восемь процентов. Она охватила более 10 млн граждан.