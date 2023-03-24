​​​​​​​Індія готова збирати літаки від Airbus та Boeing: заява авіаційного міністра

Міністр цивільної авіації Джотірадітя Скіндія

Індійська влада заявив, що для авіаційних гігантів настав час прийти до Індії. Boeing та Airbus можуть відкрити заводи на території цієї країни.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Індія готова допомогти авіагігантам

Міністр цивільної авіації Індії Джотірадітя Скіндія заявив, що його країна готова допомогти авіаційним гігантам Airbus та Boeing.

В Індії можуть відкрити заводи зі складання пасажирських літаків цих компаній.

Перший крок від Airbus

Скіндія наголосив, що усі умови для "стрибку віри" щодо обох виробників реактивних пасажирських літаків уже назріли.

"Ринок є, обсяги є, інженерний талант є. І тоді ви робите цей стрибок віри. Отже, зараз настав час", — наголосив очільник авіаційного міністерства.

При цьому міністр назвав величезним знаковим кроком плани компанії Airbus щодо збирання у Індії військово-транспортних літаків Airbus C295.

Відомо, що консорціум Airbus-Tata планує зібрати 40 літаків C295 у Гуджараті, рідному штаті прем’єр-міністра Нарендри Моді.

Нагадаємо, що у лютому Індія на фінансовому саміті G20 відмовилася засудити війну проти України.

Фото: PTI