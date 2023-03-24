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Индия готова собирать самолеты от Airbus и Boeing: заявление авиационного министра

24 марта 2023 08:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Министр гражданской авиации Джотирадитя Скиндия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Индийские власти заявили, что для авиационных гигантов пора прийти в Индию. Boeing и Airbus могут открыть заводы в этой стране.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Индия готова помочь авиагигантам

Министр гражданской авиации Индии Джотирадитя Скиндия заявил, что его страна готова помочь авиационным гигантам Airbus и Boeing.

В Индии могут открыть заводы по сборке пассажирских самолетов этих компаний.

Первый шаг от Airbus

Скиндия подчеркнул, что все условия для "скачка веры" в отношении обоих производителей реактивных пассажирских самолетов уже назрели.

"Рынок есть, объемы есть, инженерный талант есть. И тогда вы совершаете этот скачок веры. Итак, сейчас пришло время", подчеркнул глава авиационного министерства.

При этом министр назвал огромным знаковым шагом планы компании Airbus по сбору в Индии военно-транспортных самолетов Airbus C295.

Известно, что консорциум Airbus-Tata намерен собрать 40 самолетов C295 в Гуджарате, родном штате премьер-министра Нарендры Моди.

Напомним, что в феврале Индия на финансовом саммите G20 отказалась осудить войну против Украины.

Фото: PTI

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