Индия готова собирать самолеты от Airbus и Boeing: заявление авиационного министра

Министр гражданской авиации Джотирадитя Скиндия

Индийские власти заявили, что для авиационных гигантов пора прийти в Индию. Boeing и Airbus могут открыть заводы в этой стране.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Индия готова помочь авиагигантам

Министр гражданской авиации Индии Джотирадитя Скиндия заявил, что его страна готова помочь авиационным гигантам Airbus и Boeing.

В Индии могут открыть заводы по сборке пассажирских самолетов этих компаний.

Первый шаг от Airbus

Скиндия подчеркнул, что все условия для "скачка веры" в отношении обоих производителей реактивных пассажирских самолетов уже назрели.

"Рынок есть, объемы есть, инженерный талант есть. И тогда вы совершаете этот скачок веры. Итак, сейчас пришло время", — подчеркнул глава авиационного министерства.

При этом министр назвал огромным знаковым шагом планы компании Airbus по сбору в Индии военно-транспортных самолетов Airbus C295.

Известно, что консорциум Airbus-Tata намерен собрать 40 самолетов C295 в Гуджарате, родном штате премьер-министра Нарендры Моди.

Напомним, что в феврале Индия на финансовом саммите G20 отказалась осудить войну против Украины.

Фото: PTI