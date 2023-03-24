Индия готова собирать самолеты от Airbus и Boeing: заявление авиационного министра
Индийские власти заявили, что для авиационных гигантов пора прийти в Индию. Boeing и Airbus могут открыть заводы в этой стране.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Индия готова помочь авиагигантам
Министр гражданской авиации Индии Джотирадитя Скиндия заявил, что его страна готова помочь авиационным гигантам Airbus и Boeing.
В Индии могут открыть заводы по сборке пассажирских самолетов этих компаний.
Первый шаг от Airbus
Скиндия подчеркнул, что все условия для "скачка веры" в отношении обоих производителей реактивных пассажирских самолетов уже назрели.
"Рынок есть, объемы есть, инженерный талант есть. И тогда вы совершаете этот скачок веры. Итак, сейчас пришло время", — подчеркнул глава авиационного министерства.
При этом министр назвал огромным знаковым шагом планы компании Airbus по сбору в Индии военно-транспортных самолетов Airbus C295.
Известно, что консорциум Airbus-Tata намерен собрать 40 самолетов C295 в Гуджарате, родном штате премьер-министра Нарендры Моди.
Напомним, что в феврале Индия на финансовом саммите G20 отказалась осудить войну против Украины.
Фото: PTI