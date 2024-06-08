На eBay не можна буде розрахуватися картками American Express — у чому причина

Платіжна картка. Фото: American Express

Міжнародний інтернет-аукціон eBay припинить приймати платежі American Express з 17 серпня 2024 року. Клієнтам обіцяють плавний перехід до альтернативних варіантів оплати.

Про це повідомляє пресслужба eBay.

Читайте також:

Чому eBay відмовився від American Express

У повідомленні сказано, що eBay більше не буде приймати платежі American Express у всьому світі "через неприйнятно високі комісії".

"У той час, коли витрати на обробку платежів мають зменшуватися через технологічний прогрес, інвестиції в засоби захисту від шахрайства та захист клієнтів з боку продавців, таких як eBay, комісії за транзакції кредитних карток продовжують невпинно зростати через відсутність суттєвої конкуренції", — йдеться в офіційній заяві eBay.

Там також сказано, що як альтернативу клієнтам інтернет-аукціону запропонують "різноманітні популярні, актуальні та безпечні варіанти оплати".

Представники American Express відповіли, що розчаровані рішенням eBay, бо їхню комісію в Сполучених Штатах можна порівняти з комісіями інших партнерів інтернет-аукціону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, платіжний сервіс NovaPay розширив послуги для своїх клієнтів. У відділеннях "Нової пошти" тепер можна отримувати міжнародні перекази MoneyGram.

Ми також писали, що українці, які перебувають у країнах Європи, можуть повернути чверть суми, витраченої на покупки. Це дозволяє послуга Tax Free, що передбачає повернення туристам частини податку на додану вартість (ПДВ), оплаченого за купівлю товарів та послуг.