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Інтернет-аукціон eBay відмовився від American Express — що сталося

8 червня 2024 10:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
На eBay не можна буде розрахуватися картками American Express — у чому причина
Платіжна картка. Фото: American Express
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Міжнародний інтернет-аукціон eBay припинить приймати платежі American Express з 17 серпня 2024 року. Клієнтам обіцяють плавний перехід до альтернативних варіантів оплати.

Про це повідомляє пресслужба eBay.

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Чому eBay відмовився від American Express

У повідомленні сказано, що eBay більше не буде приймати платежі American Express у всьому світі "через неприйнятно високі комісії".

"У той час, коли витрати на обробку платежів мають зменшуватися через технологічний прогрес, інвестиції в засоби захисту від шахрайства та захист клієнтів з боку продавців, таких як eBay, комісії за транзакції кредитних карток продовжують невпинно зростати через відсутність суттєвої конкуренції", — йдеться в офіційній заяві eBay.

Там також сказано, що як альтернативу клієнтам інтернет-аукціону запропонують "різноманітні популярні, актуальні та безпечні варіанти оплати". 

Представники American Express відповіли, що розчаровані рішенням eBay, бо їхню комісію в Сполучених Штатах можна порівняти з комісіями інших партнерів інтернет-аукціону. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, платіжний сервіс NovaPay розширив послуги для своїх клієнтів. У відділеннях "Нової пошти" тепер можна отримувати міжнародні перекази MoneyGram.

Ми також писали, що українці, які перебувають у країнах Європи, можуть повернути чверть суми, витраченої на покупки. Це дозволяє послуга Tax Free, що передбачає повернення туристам частини податку на додану вартість (ПДВ), оплаченого за купівлю товарів та послуг.

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