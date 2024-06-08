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Интернет-аукцион eBay отказался от American Express — что произошло

8 июня 2024 10:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
На eBay нельзя будет рассчитаться картами American Express — в чем причина
Платежная карта. Фото: American Express
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Международный интернет-аукцион eBay перестанет принимать платежи American Express с 17 августа 2024 года. Клиентам обещают плавный переход к альтернативным вариантам оплаты.

Об этом сообщает прессслужба eBay.

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Почему eBay отказался от American Express

В сообщении сказано, что eBay больше не будет принимать платежи American Express по всему миру "из-за неприемлемо высоких комиссий".

"В то время, когда расходы на обработку платежей должны уменьшаться из-за технологического прогресса, инвестиции в средства защиты от мошенничества и защиту клиентов со стороны продавцов, таких как eBay, комиссии по транзакции кредитных карт продолжают постоянно расти из-за отсутствия существенной конкуренции", — говорится в официальном заявлении eBay.

Там также сказано, что в качестве альтернативы клиентам интернет-аукциона предложат "разнообразные популярные, актуальные и безопасные варианты оплаты".

Представители American Express ответили, что разочарованы решением eBay, потому что их комиссию в Соединенных Штатах сравнима с комиссиями других партнеров интернет-аукциона.

Что еще стоит знать

Напомним, платежный сервис NovaPay расширил услуги своим клиентам. В отделениях "Новой пошти" теперь можно получать международные переводы MoneyGram.

Мы также писали, что находящиеся в странах Европы украинцы могут вернуть четверть суммы, потраченной на покупки. Это позволяет услуга Tax Free, предусматривающая возврат туристам части налога на добавленную стоимость (НДС), оплаченного за покупку товаров и услуг.

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