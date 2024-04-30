Apple відновлює переговори з OpenAI щодо функцій штучного інтелекту в iPhone

Генеральний директор компанії Apple з iPhone. Фото: nypost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Американська технологічна корпорація Apple відновила перемовини з розробником штучного інтелекту OpenAI. Отже, цілком можливо, що вже в цьому році iPhone можуть отримати нові функції з технологіями генеративного штучного інтелекту.

Про перемовини між Apple та OpenAI пише Yahoo.

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Як повідомляється, компанії почали обговорювати умови потенційної угоди та інтеграцію функцій OpenAI у наступній версії операційної системи iPhone, iOS 18.

Раніше цього місяця стало відомо, що Apple також веде переговори щодо ліцензування чат-бота Gemini від Google для використання нових функцій iPhone. За словами джерел, Apple поки не визначилася з вибором партнера і може досягти угоди як з OpenAI, так і Google Alphabet Inc, або вибрати іншого постачальника.

Apple відстає у впровадженні штучного інтелекту, здатного генерувати людські відповіді на письмові запити порівняно з такими конкурентами, як Microsoft і Google, які вже впровадили його у свої продукти.

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив у лютому, що компанія "значно" інвестує в генеративний штучний інтелект і докладніше розповість про свої плани щодо його впровадження пізніше цього року.

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