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iPhone отримає нові функції — Apple домовляється з провідним розробником ШІ

30 квітня 2024 12:35
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Apple відновлює переговори з OpenAI щодо функцій штучного інтелекту в iPhone
Генеральний директор компанії Apple з iPhone. Фото: nypost.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Американська технологічна корпорація Apple відновила перемовини з розробником штучного інтелекту OpenAI. Отже, цілком можливо, що вже в цьому році iPhone можуть отримати нові функції з технологіями генеративного штучного інтелекту.

Про перемовини між Apple та OpenAI пише Yahoo.

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Як повідомляється, компанії почали обговорювати умови потенційної угоди та інтеграцію функцій OpenAI у наступній версії операційної системи iPhone, iOS 18.

Раніше цього місяця стало відомо, що Apple також веде переговори щодо ліцензування чат-бота Gemini від Google для використання нових функцій iPhone. За словами джерел, Apple поки не визначилася з вибором партнера і може досягти угоди як з OpenAI, так і Google Alphabet Inc, або вибрати іншого постачальника.

Apple відстає у впровадженні штучного інтелекту, здатного генерувати людські відповіді на письмові запити порівняно з такими конкурентами, як Microsoft і Google, які вже впровадили його у свої продукти.

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив у лютому, що компанія "значно" інвестує в генеративний штучний інтелект і докладніше розповість про свої плани щодо його впровадження пізніше цього року.

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США
Apple
штучний інтелект
iPhone
технології

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