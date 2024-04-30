Apple відновлює переговори з OpenAI щодо функцій штучного інтелекту в iPhone

iPhone отримає нові функції — Apple домовляється з провідним розробником ШІ
Американська технологічна корпорація Apple відновила перемовини з розробником штучного інтелекту OpenAI. Отже, цілком можливо, що вже в цьому році iPhone можуть отримати нові функції з технологіями генеративного штучного інтелекту.
Про перемовини між Apple та OpenAI пише Yahoo.
Про що домовляються Apple та розробники штучного інтелекту
Як повідомляється, компанії почали обговорювати умови потенційної угоди та інтеграцію функцій OpenAI у наступній версії операційної системи iPhone, iOS 18.
Раніше цього місяця стало відомо, що Apple також веде переговори щодо ліцензування чат-бота Gemini від Google для використання нових функцій iPhone. За словами джерел, Apple поки не визначилася з вибором партнера і може досягти угоди як з OpenAI, так і Google Alphabet Inc, або вибрати іншого постачальника.
Apple відстає у впровадженні штучного інтелекту, здатного генерувати людські відповіді на письмові запити порівняно з такими конкурентами, як Microsoft і Google, які вже впровадили його у свої продукти.
Генеральний директор Apple Тім Кук заявив у лютому, що компанія "значно" інвестує в генеративний штучний інтелект і докладніше розповість про свої плани щодо його впровадження пізніше цього року.
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