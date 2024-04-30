Apple возобновляет переговоры с OpenAI по функциям искусственного интеллекта в iPhone

Генеральный директор компании Apple по iPhone. Фото: nypost.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Американская технологическая корпорация Apple возобновила переговоры с разработчиком искусственного интеллекта OpenAI. Таким образом, вполне возможно, что уже в этом году iPhone могут получить новые функции с технологиями генеративного искусственного интеллекта.

О переговорах между Apple и OpenAI пишет Yahoo.

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Как сообщается, компании начали обсуждать условия потенциального соглашения и интеграцию функций OpenAI в следующей версии операционной системы iPhone, iOS 18.

Ранее в этом месяце стало известно, что Apple также ведет переговоры по лицензированию чат-бота Gemini от Google для использования новых функций iPhone. По словам источников, Apple пока не определилась с выбором партнера и может добиться соглашения как с OpenAI, так и Google Alphabet Inc, или выбрать другого поставщика.

Apple отстает во внедрении искусственного интеллекта, способного генерировать человеческие ответы на письменные запросы по сравнению с такими конкурентами, как Microsoft и Google, уже внедрившими его в свои продукты.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил в феврале, что компания "значительно" инвестирует в генеративный искусственный интеллект и подробнее расскажет о своих планах по его внедрению позже в этом году.

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