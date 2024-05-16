Українські біженці. Фото: Reuters

Влада Ірландії ухвалила рішення про скорочення соціальних виплат для українських біженців, які перебувають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих. Відомо, що виплати зменшать у понад п'ять разів.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зміняться виплати біженцям у Ірландії

Ірландія зменшить виплати для українських біженців до 38,8 євро з 220 євро після проведеного аналогічного скорочення для нових біженців з України, які прибули до країни протягом останніх місяців.

Міністр фінансів Майкл МакГрат пояснив, що зміни стосуватимуться близько третини з 86 000 осіб, які втекли від російського вторгнення та залишилися в Ірландії.

Також відзначається, що Ірландія має один із найвищих показників кількості українських біженців серед свого населення в 5,3 мільйона осіб, і рішення про скорочення соціальних виплат отримало критику від організацій, що підтримують біженців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, парламент Польщі 15 травня ухвалив поправки до закону про допомогу громадянам України. Вони, зокрема, передбачають продовження легальності перебування українців у країні.

Ми також писали, що у Нідерландах влада планує змінити правила для українських біженців. Зміни торкнуться працевлаштованих громадян, як проживають у безкоштовних муніципальних притулках.