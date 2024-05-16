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Ирландия сократит выплаты украинским беженцам — что известно

16 мая 2024 13:34
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинским беженцам сокращают выплаты — на сколько и где именно
Украинские беженцы. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Власти Ирландии приняли решение о сокращении социальных выплат для украинских беженцев, находящихся в финансируемых государством местах и в центрах для прибывших. Известно, что выплаты уменьшат более чем в пять раз.

Об этом сообщает Reuters.

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Ирландия уменьшит выплаты для украинских беженцев до 38,8 евро с 220 евро после проведенного аналогичного сокращения для новых беженцев из Украины, прибывших в страну за последние месяцы.

Министр финансов Майкл МакГрат пояснил, что изменения будут касаться около трети из 86 000 человек, бежавших от российского вторжения и оставшихся в Ирландии.

Также отмечается, что у Ирландии один из самых высоких показателей количества украинских беженцев среди своего населения в 5,3 миллиона человек, и решение о сокращении социальных выплат получило критику от организаций, поддерживающих беженцев.

Что еще стоит знать

Напомним, парламент Польши 15 мая принял поправки в закон о помощи гражданам Украины. Они, в частности, предполагают продолжение легальности пребывания украинцев в стране.

Мы также писали, что в Нидерландах власти планируют изменить правила для украинских беженцев. Изменения коснутся трудоустроенных граждан, проживающих в бесплатных муниципальных приютах.

выплаты
деньги
Ирландия
беженцы
переселенцы
война в Украине

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