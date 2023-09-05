IT-ринок праці б'є рекорди: яка кількість пропозицій

IT-менеджер на робочому місці. Фото: depositphotos.com

У серпні 2023 року IT-ринок праці побив рекорди. Кількість пропозицій становить 4199 та 29,9 відгуку на вакансію.

Про це повідомляє видання DOU.

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Пропозиції на ринку праці

Повідомляється, що у серпні на порталі jobs.dou.ua була опублікована рекордна кількість пропозицій за поточний рік: 4199 вакансій. Тобто додалося за місяць 392 вакансії. Якщо порівняти з серпнем минулого року, спостерігається майже вдвічі менший попит на фахівців з Java, C++, Front-end, Node.js тощо. Але побільшало вакансій для нетехнічних фахівців.

Також зазначається, що продовжує збільшуватися кількість пропозицій у маркетингу: нині це рекордні з початку повномасштабного вторгнення 438 вакансій. Натомість попит на Java поступово зменшується: у серпні було 115 вакансій — це найменше за останні кілька років.

Також за серпень найбільше додалося ремоут-вакансій — 334. Найпопулярніші локації: Київ і Львів.

Кількість вакансій для найдосвідченіших фахівців (+5 років досвіду) протягом останніх двох місяців зростає — +112 вакансій у серпні. Ще додалося 185 вакансій для спеціалістів з 3–5 роками досвіду.

Нагадаємо, від червня 2022 року по 1 вересня 2023 року в Одесі працевлаштувалися понад тисяча внутрішньопереміщених осіб. Серед них більше ніж половина знайшли роботу саме у комунальних підприємствах міста.

Також ми писали, що з десяти тисяч IT-спеціалістів з усіх областей України, які пройшли опитування, 84% задоволені своєю заробітною платою. Такі результати показали з дослідження DOU.