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IT-рынок труда бьет рекорды: какое количество предложений

5 сентября 2023 03:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
IT-рынок труда бьет рекорды: какое количество предложений
IT-менеджер на рабочем месте Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В августе 2023 года IT-рынок труда побил рекорды. Количество предложений составляет 4199 и 29,9 отзыва на вакансию.

Об этом сообщает издание DOU.

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Предложения на рынке труда

Сообщается, что в августе на портале jobs.dou.ua было опубликовано рекордное количество предложений за этот год: 4199 вакансий. То есть прибавилось за месяц 392 вакансии. Если сравнить с августом прошлого года, наблюдается почти вдвое меньший спрос на специалистов по Java, C++, Front-end, Node.js и т.д. Но стало больше вакансий для нетехнических специалистов.

Также отмечается, что продолжает увеличиваться количество предложений по маркетингу: сейчас это рекордные с начала полномасштабного вторжения 438 вакансий. Спрос на Java постепенно уменьшается: в августе было 115 вакансий — это наименьшее количество за последние несколько лет.

Также за август больше всего добавилось ремоут-вакансий — 334. Самые популярные локации: Киев и Львов.

Количество вакансий для опытных специалистов (+5 лет опыта) за последние два месяца растет — +112 вакансий в августе. Еще добавилось 185 вакансий для специалистов с 3 — 5 годами опыта.

Напомним, с июня 2022 по 1 сентября 2023 в Одессе трудоустроились более тысячи внутриперемещенных лиц. Среди них более половины нашли работу именно в коммунальных предприятиях города.

Также мы писали, что из десяти тысяч IT-специалистов из всех областей Украины, прошедших опрос, 84% удовлетворены своей заработной платой. Такие результаты показали из исследования DOU.

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