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ІТ-сфера принесла економіці понад $7 млрд у 2022-му, — IT Ukraine Association

31 січня 2023 13:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
ІТ-бізнес сплатив до бюджету понад 7 млрд доларів у 2022-му
Експорт збільшився на 400 млн доларів проти показника 2021-го.
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Бізнес галузі інформаційних технологій минулого року приніс державному бюджету 7,34 мільярда доларів. При цьому експорт збільшився на 400 млн доларів проти показника 2021-го.

Про це поінформували у пресцентрі IT Ukraine Association.

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Сплата податків ІТ-бізнесом

Зазначається, що на початок січня цього року загальна сума податків та зборів, сплачених ІТ-бізнесом у бюджет країни, сягає 32,2 млрд гривень. Показник на 4,4 млрд гривень або на 16% перевищує минулорічний.

"Для експортного IT-сектору такі показники були очікувані, адже компанії успішно запроваджують заходи щодо підтримки безперервності бізнесу та створення  умов для безпечної роботи ІТ-спеціалістів", — зауважують у пресслужбі.

В Асоціації зазначили, що збереження темпів зростання працюючого ІТ-бізнесу дозволяє підтримувати економіку та українську армію, створюючи нові робочі місця під час війни, реалізовуючи гуманітарні ініціативи, таким чином роблячи свій внесок у спільну перемогу.

Нагадаємо, в Україні навіть під час війни деяким спеціалістам готові платити високі заробітні плати. В основному значно більше платять фахівцям сфери інформаційних технологій та працівникам унікальних професій.

Також ми писали, що у 2023 році у технологічній галузі через невизначеність в економіці продовжиться тенденція попередніх років — скорочення кількості робочих місць. При цьому темпи будуть подібні до перших днів пандемії Covid-19.

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