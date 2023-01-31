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IT-сфера принесла экономике более $7 млрд в 2022-м, — IT Ukraine Association

31 января 2023 13:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
ИТ-бизнес уплатил в бюджет более 7 млрд долларов в 2022 году
Экспорт увеличился на 400 млн долларов против показателя 2021 года.
lis.jpg - Ксения Лисновская

Бизнес отрасли информационных технологий в прошлом году принес государственному бюджету 7,34 миллиарда долларов. При этом экспорт увеличился на 400 млн долларов против показателя 2021 года.

Об этом проинформировали в пресс-центре IT Ukraine Association.

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Уплата налогов IТ-бизнесом

Отмечается, что на начало января этого года общая сумма налогов и сборов, уплаченных IТ-бизнесом в бюджет страны, составляет 32,2 млрд гривен. Показатель на 4,4 млрд гривен или на 16% превышает прошлогодний.

"Для экспортного IT-сектора такие показатели были ожидаемыми, ведь компании успешно вводят меры по поддержанию непрерывности бизнеса и созданию условий для безопасной работы IТ-специалистов", — подчеркивают в пресс-службе.

В Ассоциации отметили, что сохранение темпов роста работающего ІТ-бизнеса позволяет поддерживать экономику и украинскую армию, создавая новые рабочие места во время войны, реализуя гуманитарные инициативы, делая свой вклад в общую победу.

Напомним, в Украине даже во время войны некоторым специалистам готовы платить высокие заработные платы. В основном гораздо больше платят специалистам сферы информационных технологий и работникам уникальных профессий.

Также мы писали, что в 2023 году в технологической отрасли из-за неопределенности в экономике продолжится тенденция предыдущих лет — сокращение количества рабочих мест. При этом темпы будут подобны первым дням пандемии Covid-19.

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