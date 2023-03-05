Італія розробляє логістичний коридор для розблокування українського експорту

Через війну Чорне море заблоковано, тому Італія хоче використати залізниці та автомагістралі

На конференції з реконструкції України Італія планує представити логістичний коридор для розблокування українського експорту. Відомо, що уряд країни має намір створити для цього інтермодальну транспортну магістраль.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на слова міністра економічного розвитку Італії Адольфа Урсо.

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Зазначається, що Італія хоче представити на квітневій конференції з реконструкції України проєкт створення вхідних і вихідних терміналів для української економіки на північному сході країни. Для цього буде створено інтермодальну транспортну магістраль за маршрутом Міжнародного транспортного коридору №5 (Венеція — Трієст/Копер — Любляна — Марібор — Будапешт — Ужгород — Львів — Київ).

Такий крок дозволить розблокувати український експорт, в тому числі й металургійної продукції.

"По суті, Чорне море закрите через військові дії. У цьому разі не залишається іншого варіанту, як доставляти товар в Адріатику, використовуючи наявні залізниці та автомагістралі", — пояснив Адольфо Урсо.

Також у межах проєкту буде створено логістичну платформу, яка зв'яже Україну суходолом з інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні і далі з морськими портами північного сходу Італії, зокрема з Трієстом і Венецією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російське судно, що перебуває під міжнародними санкціями, зайшло до Чорного моря.