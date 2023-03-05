Италия разрабатывает логистический коридор для разблокирования украинского экспорта

Из-за войны Черное море заблокировано, поэтому Италия хочет использовать железные дороги и автомагистрали

На конференции по реконструкции Украины Италия планирует представить логистический коридор для разблокирования украинского экспорта. Известно, что правительство страны намерено создать для этого интермодальную транспортную магистраль.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Министра экономического развития Италии Адольфа Урсо.

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Италия хочет представить на апрельской конференции по реконструкции Украины проект создания входящих и выходных терминалов для украинской экономики на северо-востоке страны. Для этого будет создана интермодальная транспортная магистраль по маршруту Международного транспортного коридора №5 (Венеция — Триест/Копер — Любляна — Марибор — Будапешт — Ужгород — Львов — Киев).

Такой шаг позволит разблокировать украинский экспорт, в том числе металлургической продукции.

"По сути, Черное море закрыто из-за военных действий. В этом случае не остается другого варианта, как доставлять товар в Адриатику, используя имеющиеся железные дороги и автомагистрали", — пояснил Адольфо Урсо.

Также в рамках проекта будет создана логистическая платформа, которая свяжет Украину по суше с интермодальным портом Quadrante Europa в Вероне и далее с морскими портами северо-востока Италии, в частности с Триестом и Венецией.

Напомним, ранее мы писали, что находящееся под международными санкциями российское судно зашло в Черное море.