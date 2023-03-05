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Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта

5 марта 2023 19:47
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Италия разрабатывает логистический коридор для разблокирования украинского экспорта
Из-за войны Черное море заблокировано, поэтому Италия хочет использовать железные дороги и автомагистрали
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

На конференции по реконструкции Украины Италия планирует представить логистический коридор для разблокирования украинского экспорта. Известно, что правительство страны намерено создать для этого интермодальную транспортную магистраль.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Министра экономического развития Италии Адольфа Урсо.

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Италия хочет представить на апрельской конференции по реконструкции Украины проект создания входящих и выходных терминалов для украинской экономики на северо-востоке страны. Для этого будет создана интермодальная транспортная магистраль по маршруту Международного транспортного коридора №5 (Венеция — Триест/Копер — Любляна — Марибор — Будапешт — Ужгород — Львов — Киев).

Такой шаг позволит разблокировать украинский экспорт, в том числе металлургической продукции.

"По сути, Черное море закрыто из-за военных действий. В этом случае не остается другого варианта, как доставлять товар в Адриатику, используя имеющиеся железные дороги и автомагистрали", — пояснил Адольфо Урсо.

Также в рамках проекта будет создана логистическая платформа, которая свяжет Украину по суше с интермодальным портом Quadrante Europa в Вероне и далее с морскими портами северо-востока Италии, в частности с Триестом и Венецией.

Напомним, ранее мы писали, что находящееся под международными санкциями российское судно зашло в Черное море.

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