Италия разрабатывает логистический коридор для разблокирования украинского экспорта

Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта
На конференции по реконструкции Украины Италия планирует представить логистический коридор для разблокирования украинского экспорта. Известно, что правительство страны намерено создать для этого интермодальную транспортную магистраль.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Министра экономического развития Италии Адольфа Урсо.
-
В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия
-
Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать
-
Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде
-
Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке
-
Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели
-
Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены
-
Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе
-
Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога
-
Анджей Дуда назвал конечную цель россии относительно Украины: детали
-
Михаил Мудрик может стать причиной трансферного бана в АПЛ: британцы возмущены высокими ценами на легионеров
Подробности
Италия хочет представить на апрельской конференции по реконструкции Украины проект создания входящих и выходных терминалов для украинской экономики на северо-востоке страны. Для этого будет создана интермодальная транспортная магистраль по маршруту Международного транспортного коридора №5 (Венеция — Триест/Копер — Любляна — Марибор — Будапешт — Ужгород — Львов — Киев).
Такой шаг позволит разблокировать украинский экспорт, в том числе металлургической продукции.
"По сути, Черное море закрыто из-за военных действий. В этом случае не остается другого варианта, как доставлять товар в Адриатику, используя имеющиеся железные дороги и автомагистрали", — пояснил Адольфо Урсо.
Также в рамках проекта будет создана логистическая платформа, которая свяжет Украину по суше с интермодальным портом Quadrante Europa в Вероне и далее с морскими портами северо-востока Италии, в частности с Триестом и Венецией.
Напомним, ранее мы писали, что находящееся под международными санкциями российское судно зашло в Черное море.