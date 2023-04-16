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Італія подолала залежність від російського газу

16 квітня 2023 12:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Італія подолала залежність від російського газу
Італія відмовилася від газу. Фото: Bloomberg
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Італія успішно знайшла альтернативні джерела газу з початку повномасштабної війни Росії проти України, і тепер отримує лише трохи понад 10% своїх потреб у газі з Росії, порівняно з 40% раніше.

Про це повідомив міністр довкілля та енергетичної безпеки Італії Джільберто Пікетто Фратін в інтерв'ю Corriere della Sera.

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За його словами, Італія знайшла альтернативні джерела постачання газу, такі як Трансадріатичний газопровід та угоди з Алжиром та Лівією. Він зазначив, що справжньою гарантією є регазифікатори, які дозволяють Італії купувати газ за найкращою ціною у світі.

Міністр також наголосив, що Італія ставитиме на відновлювані джерела енергії та атомні електростанції, щоб доповнити свої енергетичні потреби. Раніше міністр промисловості Італії Адольфо Урсо оголосив про плани країни покласти край своїй залежності від російського газу до кінця поточного року. Таким чином, Італія зменшила свою залежність від Росії й стала більш незалежною щодо енергопостачання.

Нагадаємо, що Молдова відмовляється від російського газу . Країна підписала договір із Грецією. За словами керівника компанії Energocom, трейдери поставлятимуть газ за вигідними цінами із країн Сходу, США та Африки.

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