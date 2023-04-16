Италия преодолела зависимость от российского газа

Италия отказалась от российского газа. Фото: Bloomberg

Италия успешно нашла альтернативные источники газа с начала полномасштабной войны России против Украины, и теперь получает всего лишь немного более 10% своих потребностей в газе из России, в сравнении с 40% ранее.

Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин в интервью Corriere della Sera.

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По его словам, Италия нашла альтернативные источники поставок газа, такие как Трансадриатический газопровод и соглашения с Алжиром и Ливией. Он отметил, что настоящей гарантией являются регазификаторы, которые позволяют Италии покупать газ по лучшей цене в мире.

Министр также подчеркнул, что Италия будет ставить на возобновляемые источники энергии и атомные электростанции, чтобы дополнить свои энергетические потребности. Ранее министр промышленности Италии Адольфо Урсо объявил о планах страны положить конец своей зависимости от российского газа до конца текущего года. Таким образом, Италия уменьшила свою зависимость от России и стала более независимой в плане энергоснабжения.

Напомним, что Молдова отказывается от российского газа. Страна подписала договор с Грецией. По словам руководителя компании Energocom, трейдеры будут поставлять газ по выгодным ценам из стран Востока, США и Африки.