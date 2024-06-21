Вступ-2024 — які ціни на навчання за спеціальністю "Право" у вишах

Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фото: УНІАН

На початку липня розпочнеться вступна кампанія до закладів вищої освіти (ЗВО) в Україні. Вже відомо, скільки коштуватиме навчання, зокрема для абітурієнтів, які прагнуть здобути юридичну освіту.

Якою є вартість навчання у вишах 2024 року за спеціальністю "Право", з'ясувало видання The Page.

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Скільки коштує юридична освіта у 2024 році

Минулого року під час вступної кампанії на спеціальність "Право" було подано майже 51 тисячу заяв, що свідчить про незмінну популярність юридичної освіти серед молоді. Ця стабільно висока популярність дозволяє закладам вищої освіти встановлювати найвищі ціни на навчання за цією спеціальністю.

ТОП-5 вищих навчальних закладів, куди у 2023 році надійшло найбільше заяв на спеціальність "Право":

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків) — отримав 3 723 заявки. Популярність цього закладу дозволила підвищити вартість навчання на бакалаврській програмі права на понад 30%, до 41,35 тис. гривень за рік. Львівський національний університет імені Івана Франка — 2 555 заявок. Вартість навчання зросла на 14,2% і становить 52,89 тис. гривень. Національний університет "Одеська юридична академія" — 2 464 заяви. Вартість навчання збільшилась на 21,1% і становить 40,1 тис. гривень. Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 1 951 заява. Вартість навчання залишилась незмінною і становить 62,8 тис. гривень. Національний університет "Львівська політехніка" — станом на 18 червня 2024 року дані відсутні.

Середня вартість навчання на спеціальності "Право" в найбажаніших вишах для вступників 2024 року становить 49,285 тисячі гривень. Ціни зросли на 30% в порівнянні з попереднім роком.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні назвали найпопулярніший предмет серед абітурієнтів, які складали цьогорічний Національний мультипредметний тест. Так, переважна більшість випускників обрала іноземну мову.

Ми також повідомляли, що в Україні повноцінно запрацювала система спрощеного вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтів для тимчасово окупованих та прифронтових територій. Відтепер майбутні абітурієнти зможуть вступати без наявного в них атестату.