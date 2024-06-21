Поступление-2024 — какие цены на обучение по специальности "Право" в вузах

Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Фото: УНИАН

В начале июля начнется вступительная кампания в заведениях высшего образования (ЗВО) в Украине. Уже известно, во сколько обойдется обучение, в частности для абитуриентов, стремящихся получить юридическое образование.

Какова стоимость обучения в вузах 2024 года по специальности "Право", выяснило издание The Page.

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В прошлом году во время вступительной кампании на специальность "Право" была подана почти 51 тысяча заявлений, что свидетельствует о неизменной популярности юридического образования среди молодежи. Эта стабильно высокая популярность позволяет учреждениям высшего образования устанавливать самые высокие цены на обучение по этой специальности.

ТОП-5 высших учебных заведений, куда в 2023 году поступило больше заявлений на специальность "Право":

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков) получил 3 723 заявки. Популярность этого заведения позволила повысить стоимость обучения на бакалаврской программе права более чем на 30%, до 41,35 тыс. гривен в год. Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 2 555 заявок. Стоимость обучения выросла на 14,2% и составляет 52,89 тысячи гривен. Национальный университет "Одесская юридическая академия" — 2 464 заявки. Стоимость обучения увеличилась на 21,1% и составляет 40,1 тыс. грн. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 1951 заявка. Стоимость обучения осталась неизменной и составляет 62,8 тыс. грн. Национальный университет "Львовская политехника" — по состоянию на 18 июня 2024 года данные отсутствуют.

Средняя стоимость обучения на специальности "Право" в желаемых вузах для поступающих в 2024 году составляет 49,285 тысячи гривен. Цены выросли на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине назвали самый популярный предмет среди абитуриентов, которые сдавали нынешний Национальный мультипредметный тест. Так, подавляющее большинство выпускников выбрало иностранный язык.

Мы также сообщали, что в Украине полноценно заработала система упрощенного поступления в высшие учебные заведения абитуриентов для временно оккупированных и прифронтовых территорий. Теперь будущие абитуриенты смогут поступать без имеющегося у них аттестата.